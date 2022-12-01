保七總隊第三大隊第二中隊中隊長莊理德今年3月自鎖槍械室向監委陳情該總隊縱容匿名檢舉，對其不當處分及調整職務，揚言採取激烈手段抗議。監察委員蔡崇義、王美玉表示，保七總隊長期縱容黑函文化、人事處分不合比例原則、違反正當法律程序，且未提供員警合理的工作環境，並提案糾正保七總隊，及函請警政署檢討改進，以杜絕職場權力霸凌。

監察院內政及族群委員會審議通過蔡崇義、王美玉提出調查報告，指出莊理德本可循考績法及相關法令提起救濟，亦可檢具事證向本院陳情，卻採取自鎖槍械室的過激行為，已嚴重違反警察工作風紀，並造成警察聲譽的重大傷害，為最不良的示範，殊不可取。

監院指出，保七總隊未依規定處理匿名檢舉案件、輕率議處積極任事的警察幹部、將調職處分作為處罰手段，又未編列足夠刑事辦案費用及補充員警應勤裝備，其違失情節重大，故提案糾正保七總隊，及函請警政署檢討改進，以杜絕職場權力霸凌。

糾正案文指出，保七總隊第三大隊第二中隊業務繁重，人員勞逸不均，歷任幹部為強化管理措施，頻遭匿名不實檢控，該總隊於查明匿控內容非屬實情後，未依規定簽結並調查檢舉人真實身分及其動機，亦未側面瞭解幹部屢遭檢舉之原因，卻以被檢舉人另涉勤務疏失加以議處，有違檢舉案處理之基本原則。

糾正案文提及，保七總隊對屬員調職及免除主管職務的處分，屬機關長官用人權限，監察院予以尊重。但莊理德沒有品操風紀顧慮，擔任中隊長職務未滿3年任期，工作態度積極認真，績效備受肯定，保七總隊卻以莊理德公務餐敘飲酒前未再行報備等理由，處以調職、調地嚴厲處罰，不符比例原則，違反警察人員陞遷辦法及實務遷調標準。

糾正案文指出，保七總隊未提供第三大隊足夠的刑事辦案費用及補充警應勤裝備，員警經常需自行負擔辦案費用，且蒐證器材老舊或功能不足，尤其第二中隊55％員警要自購裝備與蒐證器材，嚴重影響勤務推動，均核有違失。

蔡崇義、王美玉指出，保七總隊第三大隊原為環保警察隊，掌理全國環保、食安、藥物之稽查取締等事項，責任區域遼闊、勤務繁重且職責重大。警政署應協助保七總隊解決該大隊經費不足與裝備老舊等困境，並督導保七總隊就內部管理不周之處，儘速改善其工作環境及權益。