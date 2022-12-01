中華經濟研究院1日公布，11月台灣採購經理人指數PMI下跌1.5個百分點至43.9，呈現連續5個月緊縮。中華經濟研究院長張傳章表示，11月PMI指數沒有再大幅下跌，感覺廠商在等待景氣的出現；而近期解封後的人潮人流，支援內需的產業興旺，帶來11月台灣非製造業NMI回升2.2個百分點至52.2，景氣轉為擴張。

中經院長張傳章表示，庫存明顯較前月改善，惟終端需求仍未好轉，廠商的庫存問題在2023年第一季以前無法完全解決，大多數製造業縮衣節食靜待落底訊號，需關注的是，下游與無話語權之企業則疲於延單，部份產品賠本銷售以去庫存，努力撐著避免資金斷鏈。

11月台灣NMI部份，在10月出現持平（50.0）之後，隨即轉為擴張，指數回升2.2個百分點至52.2。中經院助研究員陳馨蕙表示，11月的股市反彈、賽事開打，加上疫情趨緩旅遊與餐飲需求回溫等，推升內需物流與客運需求，惟，八大產業呈現「內」熱「外」冷的極大差異，出口相關以及與製造業聯動高之產業仍對未來看法仍保守，僅住宿餐飲業對未來看法持續樂觀。