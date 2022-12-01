台北市五常國中教師何銘軒（左），獲杏壇芬芳獎。（中興高中提供／廖志晃南投傳真）

教育部「杏壇芬芳獎」，1日在省政資料館頒獎，共有69位教育人員及11個團體獲獎；其中，台北市五常國中教師何銘軒，秉持「一生懸命、盡心盡力」的使命感，日夜照顧視障生，被譽為「守護視障生的貓頭鷹老師」，獲得評審一致推薦。

教育部國教署主任祕書王鳳鶯表示，每位受推薦者都有不平凡的故事，期盼藉此獎項，讓校園中感人的事蹟被社會大眾看見，也鼓勵教育工作者奉獻心力，創造更美好的教育環境。

何銘軒擔任視障班召集人12年，因本身也是重度視障人士，秉持同理心及使命感，指導孩子在校安全生活與學習，並透過身教、言教讓學生在校生活能自理與運動健身，針對視障生的個人需求設計內容，從新生訓練開始做全年級的「不同新世界」，日間守護孩子的學習，夜間處理孩子的需求與陪伴，是視障生及家長最大的依靠；複評最高分，獲評審一致推薦。

教育部「杏壇芬芳獎」，1日在省政資料館頒獎。（中興高中提供／廖志晃南投傳真）

南投高中主任李冠賢任教將屆滿30年，教學積極創新不遺餘力，指導學生獲獎無數，無私奉獻教育的精神令人感佩，近年更積極結合新興科技教育及創客教育計畫，推廣至偏鄉及社區國中，成效卓著。

高雄市私立樹德家商老師王育英服務41年，秉持「做一個平凡的教師，教出不平凡的學生；每個孩子都有適合他們的位置，也有自己的舞台」的信念，扮演學生的伯樂及守護者。

彰化縣新生國小洪寶鏈，在校擔任職工數十年如一日，無時無刻散播善的種子，讓每個孩子都能安心、快樂學習與成長。

團體獎「家齊高中科學服務社」，為學生設計有趣的科學實驗，帶領偏鄉小孩邊玩邊學習科學知識。指導老師使用的教具與材料，都源自日常生活中的廢物利用，或隨手可得的素材，讓偏鄉孩子體驗從做中學，也能實踐生活即教育的精神，讓科學教育在各角落埋下種子。

「新化高中校友會」因見到許多學弟妹在求學過程中遭遇困境，仍展現強韌的學習力，因而展現行動，提供實質資源幫助他們度過經濟困境，並捐贈母校雪泥鴻爪校友紀念牆，連結更多校友對母校的感念，進而幫助校務發展。