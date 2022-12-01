台中市耶誕嘉年華16日登場，柳川沿岸將設置「心動扭糖機」、「緊緊相依」等大型燈飾造景。（台中市新聞局提供／林欣儀台中傳真）

迎接耶誕節來臨，台中市舊火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道，將於16日起舉辦「台中好甜，心動於中」耶誕嘉年華活動，其中柳川沿岸有2.0版「愛如潮水」燈光秀，以雷射光景及台中吉祥物石虎投影展現炫麗色彩；火車站前則將矗立高15公尺的「心花朵朵」旋轉耶誕樹，呈現歡樂氛圍。

台中舊火車站為台中市重要門戶，去年台中市新聞局在站前廣場設置10米高「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，呈現台中特色，不但獲民眾好評，更得到美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）景觀設計類金獎、美國泰坦地產大獎(TITAN Property Awards)景觀設計類金獎「雙金」，讓世界認識台中。

延續去年「台中好甜」的概念，新聞局今年在站前廣場設置15公尺高的「心花朵朵」耶誕樹，新聞局指出，「心花朵朵」整棵耶誕樹都可以轉動，希望「讓『心』『動』起來」，

也讓民眾心動一整年；鄰近火車站的綠川則將高掛「心願燈籠」，象徵祈福的意涵，沿途並有「暖心到融化」粉色雪人。

在柳川沿岸，市府推出水舞燈光秀2.0版，以雷射燈管營造閃爍的七彩光芒灑落柳川，另沿岸設置有「心動扭糖機」、「緊緊相依」等大型燈飾造景，其中「心琴交響曲」還可透過踩踏鍵盤的方式玩互動遊戲、噴泉會隨著音符舞動，並有台中吉祥物石虎投影，燈光效果更具震撼。

新聞局指出，「台中好甜，心動於中」嘉年華將從12月16日登場，持續到明年1月2日，希望藉由廣場、河畔散落的繽紛色彩，以及五光十色的燦爛效果，讓所有民眾體驗心動的感覺。