受到家庭創傷的孩子，需要多年的時間才能走出傷痛，善牧基金會近年更發現，安置童複雜度增加，超過5成以上孩子有發展遲緩、自閉、憂鬱、精神官能症或因為創傷引發身心症狀等高照顧需求，使得機構需投入更多照顧人力與專業資源，加上社工人力成本及消費者物價指數上漲…等因素，讓善牧的服務經營更形艱辛。

善牧基金會表示，高照顧需求家創兒主要有二類，一類是透過「醫療系統鑑定」，領有確切疾病或身心障礙手冊者，如：發展遲緩、憂鬱症、躁鬱症、恐慌症、過動、自閉症、亞斯伯格等；另一類雖然沒有領有手冊，但因創傷或不當照顧等影響，產生與環境互動的困難，如：家暴、性剝削、性侵害、疏忽，影響孩子依附關係的發展，以致孩子對外部環境、與他人關係有極大不安，產生互動困難，或者，其母親在姙娠期間藥物濫用，造成孩子發展狀況偏離一般正常值等。

據善牧兒少安置家園資料顯示，高照顧需求家創兒2018年占兒少安置家園45％，近2年比例攀升超過50％。高照顧需求孩子比例越高，不僅照顧不易，也容易發生安全議題，如曾經有女孩因情緒失控，害怕又無助地拿著刀對家園工作人員比劃，社工不僅要處理這個孩子的狀況，也要照顧因這起狀況而造成其他高敏感孩子所觸發的連鎖性焦慮反應。

如紅紅（化名）在升國中那年暑假來到善牧家園，當他情緒無法控制時，會用「哭喊吼叫」來發洩，並對工作人員做出「咬打踹踢」等行為攻擊，原本紅紅不管周遭環境是否安全，只要一出門就會爆衝，甚至，看到穿同樣校服的校友在路上，就追逐到對方身邊，貼對方很近，讓人不舒服，甚至會跟著路人跑，忘記自己要上學。

為協助紅紅學會自己上學，家園工作人員每天在出門前都會跟紅紅「行前教育」，將上學路程製作成任務卡，加上紅紅喜歡的圖示及其照片，幫助他增加記憶力，並從任務挑戰中給予正向的經驗與鼓勵，花了2年的時間，每天有一名專業人力的陪同帶領下，紅紅漸漸地學會觀看馬路號誌及車流，知道上下學要如何安全的行走，如今紅紅上高中了，也會自己坐捷運及坐公車了。

照顧安置的兒少，其實需要的是整個社會的力量，不是只有安置社工努力，善牧基金會希望大家可以共同認識與理解孩子，給予孩子更友善的照顧環境。善牧基金會邀請民眾捐款支持星火傳愛服務計劃，捐款可洽善牧基金會官網。