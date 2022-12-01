台中市地檢署繼市區、山海屯等區，在選舉期間查獲「幽靈人口添選票」案件，九合一大選才落幕，台中地方檢察署指揮警調人員，於11月30日兵分多路到和平地區，查獲羅姓區民代表當選人，及代辦遷移戶籍的林姓公所約僱人員，共同涉犯虛偽遷徙戶籍案，經複訊後分別諭知具保20萬元、10萬元。

選後持續淨化選風，維護選舉公平，由檢察官王亮欽、謝謂誠、吳昇峰、廖志祥，共同指揮法務部調查局台中市調查處、和平警分局，當天拂曉出擊，到和平區搜索虛偽設籍之戶籍地等4處所，帶回羅男、林姓約僱人員，及提供戶籍設籍的戶長、選民等計11人等進行訊問。

台中市地檢署指出，日前接獲檢舉指稱，羅姓區民代表當選人涉嫌於今年4到5月間，透過和平區公所林姓約僱人員居間代辦遷移戶籍，將居住在其他地區之9名選民戶籍遷入和平區，當時9位選民同意遷戶籍，被要求支持羅姓候選人。

台中市地檢署表示，查緝的過程中，尚無發現羅姓區民代表當選人給予林姓公所約僱人員相對利益等事證，但依照掌握此案相關證人等經訊問選民後，認為羅及林涉嫌違反刑法第146條第2項，犯罪嫌疑重大，乃分別命具保候傳。

台中市地檢署指出，雖九合一大選已結束，但就選舉期間所涉不法，仍將持續追查，絕不鬆懈，就以賄選、虛設幽靈人口等不法方式而當選之人，將研擬對之提起當選無效之訴，嚇阻惡質選風，營造公平之競選環境，守護台灣民主法治。