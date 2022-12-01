46歲女星李佩甄出道多年，與胡瓜女兒小禎是多年好友，經由小禎介紹與醫生老公王祚軒結婚13年，兩人育有一雙兒女，因賢慧形象被外界冠上「台灣好媳婦」的美稱，親民又陽光的形象受許多婆婆媽媽喜愛；近日冷氣團報到，全台溫度下降，北台灣清晨下探15度低溫，李佩甄分享自己的泡湯妙招，特別的添加物讓大批網友笑翻。

昨日晚間全台氣溫下降，李佩甄在facebook分享泡湯秘訣「浴缸+ 2匙海鹽+ 2杯米酒，啟動燒酒雞模式，你給我5分鐘我給你暖呼呼，你一定要試試看」，並表示便宜好用，泡了立刻不畏寒，她不止是說說，還曬出一張浴缸和米酒的照片，證實自己所言不假，超特別的秘方讓小禎留言：「下次再加點三星蔥、薑跟干貝」，唐從聖也幽默回應「放兩根鐵湯匙。還可以吐沙」，演員陳宇風留言「是倒兩杯，我還以為變泡邊喝」。

不少網友在留言區討論：「要起火？」、「這也是另類泡湯方式，泡完應該會醉吧。」、「少了拍碎的薑片」、「要放當歸嗎？」、「加點雞佛下水更對味」、「燒酒雞模式真的很可以」、「其實料理米酒本身有含鹽分了」、「薑母鴨的味道」、「我坐月子的時候媽媽有用這樣給我洗澡還加薑煮過」。

李佩甄畢業於美國中央華盛頓大學，主修新聞副修廣告，婚後在老公王祚軒的鼓勵下報考台灣大學EMBA財務金融組，以45歲的年齡從台大畢業，超強毅力讓不少人佩服。