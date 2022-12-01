解封報喜！寒舍餐旅（2739）今日舉辦法說會，董事長蔡伯翰表示，邊境開放後，國外商務散客逐漸回流，目前國外與國人的旅客占比約各5成，集團旗下位於台北的飯店，平均房價與住房率皆同步上揚，年底前住房率已恢復至疫情前營運水準的9成、房價已恢復至8成，樂觀展望2023年下半年的觀光旅遊商機。

展望後市，蔡伯翰表示，以審慎樂觀的態度期待國際客運航班陸續恢復，已鎖定歐美、東北亞的日本與韓國，以及新加坡與香港…等國，提供促銷方案並持續規劃拜訪行程，搶先布局海外團客的市場，也會持續深耕國旅市場，

寒舍餐旅2022年第3季合併總營業收入為8.96億元，季增70.77％、年增179.98％，稅後淨損為0.86億元，季減71.30％、年減64.61 ％，EPS稅後為每股虧損0.94元，去年同期虧損2.66元，對比去年第三季虧損幅度已大幅減少。

蔡伯翰指出，7至8月為暑假旺季，搭配住房的悠遊國旅補助，使平日住房率提升，加上秋季線上旅展銷售、中秋月餅外賣業績營收挹注，以及各餐廳推出豐富促銷活動，成功吸引消費者，第三季餐飲營收5.78億元、季增75.67％，期望第四季在餐飲需求高峰、年菜商機以及ITF旅展業績帶動下，力拚獲利成長。

面對人力缺口，寒舍除了調整基層現有人員薪資及提高招募新進人員起薪，亦透過多重管道徵才，包含就業博覽會、政府各地區就業服務站，並且持續開發新的大專院校與高中職，強化建教合作，亦同步應徵短期需求的PT與清潔外包人員。

海外市場方面，寒舍配合觀光局接待英、美、日、韓等國的旅行社踩線團，同步邀請國外雜誌媒體與YouTuber來體驗採訪，積極拓展海外市場。同時，看好歲末的聚餐與出遊商機，搭配因應旺季，集團推出豐富的餐飲與住房促銷活動，深耕國旅市場，多管齊下全力衝刺第四季動能。

寒舍也持續強化並推廣「寒舍生活App」，其內容包含寒舍集團各飯店介紹、促銷活動、線上住宿及餐飲預訂服務，今年8月更新增了「線上購物」之服務，增加營收的渠道，10月更同步販售線上旅展的商品，創下約1千3百萬的營收業績，除了作為數位行銷工具，同步建立消費者資料庫並進行數據分析，利於精準行銷之規劃。