「2022來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」將於9日至11日在嘉義縣表演藝術中心登場，今年主打全齡共享，不分年齡層大小朋友都能體驗多元偶戲文化。（呂妍庭攝）

「2022來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」將有春仔花手作體驗。（呂妍庭攝）

2022「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」，12月9日至11日，連3天在嘉義縣表演藝術中心登場，民眾除可近距離觀賞戲偶表演外，還有三昧堂自創戲偶特展、親子布袋戲著色比賽、春仔花手作、布袋戲COSPLAY外拍、戲台道具解說等精彩內容，讓傳統戲偶發揮全新價值，帶給民眾全新的享受。

嘉義縣表演藝術中心主任黃秋萍表示，來嘉玩偶舉辦7年來，已成南台灣盛大且受注目的偶戲節慶，今年主要特色，是透過多元創意，以跟上時代潮流方式，把傳統偶戲文化介紹給觀眾，堪稱是一場不分老幼的全齡體驗活動。

表藝今年特別邀請三昧堂創意木偶團隊、雲龍閣掌中劇團及戲夢坊掌中劇團3團聯手打造多種型態的演出，包含精工戲偶、金光戲偶、掌中戲偶及COSPLAY真人扮演布袋戲，讓民眾體驗多元特色的戲偶嘉年華。

三昧堂成立於2008年，由一群不同領域但對布袋戲都抱有相同熱忱的好友，從零基礎開始，到自製精工戲偶，向雲龍閣掌中劇團取經習得操偶技術，後來成立戲夢坊掌中劇團演出掌中戲，將傳統布袋戲結合原創音樂打造布袋戲音樂劇，兼具傳承與創新，是台灣傳統文化創新的代表之一。

黃秋萍透露，因為三昧堂駐點在表藝，這幾年已經有許多旅行社、遊覽車把表藝當成停留參觀點，帶來人潮， 也讓表藝成為民雄的觀光景點，非常不容易。