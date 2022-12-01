高雄市政府社會局前鎮、鹽埕、苓雅、小港與旗津社會福利服務中心結合47個慈善團體、宗教團體、企業公司及善心民眾媒合逾485萬元扶助金與物資，幫助弱勢家庭度過困境，今日於鹽埕社福中心舉辦「愛讓我們同在一起 攏總愛作伙」活動，各社福中心分享服務成果，社會局長謝琍琍頒發感謝狀，以感謝團體組織慈善團體等溫暖善舉。

獨居於社區的阿輝，不僅生活狀況，且與家人關係不睦，少有往來，後因疾病致生活須他人照顧，生活更顯困頓，由鹽埕社福中心協助安置於機構照顧，後阿輝體況恢復，透過社工介入關懷，並媒合民間慈善單位提供經濟協助，讓阿輝找尋到穩定住所並穩定就醫及工作，阿輝的家人看到阿輝的改變，關係也逐漸改善中。

阿鴻的爸爸不甚從高處跌倒，導致左大腿骨折、左手肘斷掉，術後無法自行站立需坐輪椅，生活起居需他人照顧，才剛考上大學的他原本靠自己打工支付生活費及學費都很吃緊，更無能力負擔每個月2萬8000元的安置費用，但爸爸的傷口骨髓炎需持續換藥，每月醫療相關費用高，社工媒合民間慈善單位協助阿鴻爸爸安置及醫療費用，得以讓阿鴻可以安心在北部繼續升學及穩定生活。

社會局局長謝琍琍表示，感謝慈善團體、企業、宗教團體及個人，發揮善心善行提供資源，與社會局一同照顧在地弱勢家庭。

社會局表示，高雄市共有18處社福中心，辦理脆弱家庭服務及受理民眾申請之福利項目，將經常性申辦的福利服務窗口延伸至各社會福利服務中心，落實福利社區化社工員站在第一線及時協助個案，就近提供民眾在地專業的社會福利服務，迅速進入社區，服務需要關懷的弱勢家庭。

社會局並依弱勢家庭需求，結合民間資源，公私協力建構社會安全網，提供家庭支持、經濟扶助等服務，讓弱勢家庭能更有力量面對困境。民眾如家庭遭逢困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心。