國銀力挺中小企業放款賣力。金管會銀行局副局長童政彰1日公布國銀對中小企業放款情形，據金管會統計，截至今年10月底，今年來對中小企業新增放款金額為4,898億元，距離年度設定目標3,500億元，達成率140％，已創下史上第三高紀錄。

童政彰指出，截至2022年10月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣9兆1,785億元，較上月底增加436.99億元，放款動能持續穩定。

童政彰進一步表示，今年的新增放款4,898億元已超越2019年全年新增放款4,599億元，創下史上第三高。過去二年國銀為配合政府針對疫情提供紓困、振興方案，力挺中小企業，因此國銀對中小企業放款最高量出現在2020年，全年新增放款衝上9,144億元，創史上新高，2021年則達8,762億元，創下史上次高。

據銀行局統計，2022年前十月對中小企業放款增加前五大銀行依序為永豐銀502億元、第一銀470億元、中信銀470億元、土銀383億元、彰銀312億元。

銀行局統計，今年10月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.72％，占民營企業放款餘額比率為68.68％，分別較上月底之比率減少0.42及0.25個百分點；另今年10月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.27％，較上月底增加0.01個百分點。童政彰表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。