台灣客服中心發展協會舉行「2022 CSEA卓越客服大獎」頒獎儀式，表揚優異服務客戶的企業，台新銀行從眾多參賽團隊中脫穎而出，共6位優秀客服人員獲得個人服務獎項肯定，且客服團隊以優異服務表現五度蟬聯《最佳客戶服務團隊》獎，以優秀的數位金融服務勇奪大中華區《最佳客戶體驗企業首獎》，成為本屆金融業獲獎大贏家。

台新銀行客戶服務中心秉持3S「簡單、真心、極優」的服務精神，以行動實踐台新30周年認真永續的理念，致力提供客戶有溫度的優質服務，深獲肯定。台新銀行通路營運事業處副總經理張美玲表示，台新客服部門擔任客戶、員工及公司的溝通橋樑與重要門面，積極突破既有銀行服務框架，結合實體服務與數位金融優勢，傳遞有溫度的服務與幸福感給每個客戶。

台新客服團隊用認真、創新的思維，推動公平待客文化、落實普惠金融，為打造友善金融服務，近年致力於培訓全職能客服人員，如開辦外語訓練課程，讓外語客戶體驗高效率一站式服務。同時為關心弱勢族群，台新打造自動辨識系統，讓弱勢客戶優先進線，享有暖心與貼心的服務。

近年受疫情影響，台新身為數位金融服務領導品牌，以「客戶體驗」為核心，持續提供最貼近民眾生活場景且便捷的數位金融服務，讓金融服務無需受到空間與時間的限制。台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟指出，台新透過Open API串接方式將線上繳費服務拓展至銀行內部及銀行外部各商戶平台，並優化人臉辨識功能，精進ATM服務體驗，更結合手機視訊技術與金融服務，打造智能客服更進一步取得「無障礙網路空間標章」認證，台新積極落實普惠及友善金融的體現，讓數位金融服務變得更有溫度。

黃天麟說，台新除在本屆CSEA卓越客服大獎各參賽企業中，被評為《最佳客戶體驗企業》外，更進一步從亞太各企業脫穎而出，一舉奪下大中華區《最佳客戶體驗企業首獎》。作為數位金融領域的領航者，台新銀行將持續精進數位金融服務與實體客戶服務，致力於成為民眾的生活智慧好夥伴。