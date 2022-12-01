華航（2610）東南亞版圖再下一城，台北-宿霧今（1）日首航，新航線優惠經濟艙往返未稅機票5,600元起。宿霧為華航在菲律賓第二個定期航點，加上經營多年的台北、高雄-馬尼拉航線，每周共提供21班次，連結台灣至菲律賓首都城市及渡假區，並進一步搭配每周近30班北美航班，預期創造北美來台轉機前往宿霧的商機，搶攻轉機客源。

華航表示，深耕東南亞商務及旅遊市場，以宿霧為疫後首發新航點，隨客運市場需求回溫，一來滿足台灣民眾赴菲律賓渡假休閒需求，二來看好宿霧受歐美旅客喜愛，搭配每周近30班北美航班，預期創造北美來台轉機前往宿霧的商機，強化台灣轉運樞紐的地位。

華航以最新A321neo客機飛航台北-宿霧航線，配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，首航宿霧班機旅客皆獲得華航限定首航禮，包含時尚環保的貝殼棉網包及2023年最新華航桌曆；抵達宿霧後，地勤人員為旅客送上迎賓項鍊及芒果乾，宿霧國際機場也安排灑水儀式記念本次首航。

宿霧為菲律賓第二大城，有「南方皇后市」之稱，擁有豐富歷史人文及自然景觀，包括麥哲倫十字架、聖嬰大教堂等景點，或登上薄荷島探索世界自然遺產巧克力山。

除開闢宿霧航點，華航明年1月2日新增越南峴港，1月20日泰國清邁接力開航，分別提供每周四班直飛服務，同時增加東南亞航線班次密集度，強化中南部出發的航線服務，台中-胡志明市復飛每周四班，高雄-馬尼拉航線增為每周三班，明年1月起復飛高雄-曼谷航線，農曆春節旺季時，東南亞地區總計18條客運航線營運，每周提供約130航班往返東南亞航點。