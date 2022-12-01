桃園市推行道路養護成效式契約試辦計畫獲2022公共工程金質獎維護管理類佳作。（桃園市政府工務局提供／陳夢茹桃園傳真）

行政院公共工程委員會日前公布第22屆公共工程金質獎，桃園市共有6項工程、1名局處首長獲得金質獎的肯定。工務局直呼，多項工程獲得金質獎肯定，這對桃園工程團隊來說是最大的鼓勵，更無疑是在建設黃金時期給了1劑強心針，喊話承諾「建設不會停下腳步！」。

工務局表示，行政院公共工程委員會主辦的金質獎可分為建築、土木、水利、軌道、設施、維護管理及個人貢獻共7大類型。桃園這次在建築類以「桃園市立圖書館新建總館暨停車場新建工程」及「桃園市中壢區一號基地（東寮段325-4地號）新建公營住宅統包工程」獲得優等，土木類由「中壢區永福羅漢松公園景觀工程」獲得優等。

「水汴頭排水幹線綠廊環境改善工程」、「桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程」及「桃園市推行道路養護成效式契約試辦計畫」3件作品分別獲得水利、土木及維護管理類佳作。不僅如此，在表彰個人對績優公共工程推動貢獻方面，水務局副局長李金靖因致力推動並督促桃園市的水資源相關建設，傳承工程人員實事求是的精神，榮獲甲等肯定。

工務局指出，桃園的作品從全國近3萬件在建工程中脫穎而出，有7項榮獲肯定，桃園自從升格後，公共工程在國內外工程建設競賽評比中屢創佳績，金質獎已累計獲獎32座，對地方政府來說相當難能可貴的，盼繼續用公共建設提升市內環境品質。

工務局說，桃園目前還有很多亮點計畫如火如荼進行中，像是桃園市航空城計畫、亞洲矽谷、捷運工程、汙水下水道工程、社會住宅工程、運動中心工程、總美術館等重要地標文化工程等，市府將持續以人本理念營造市區道路、人行道、公園等公共空間。