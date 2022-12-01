香港廉政專員胡英明今表示，國際廉潔排名加入政治化指標，包括言論自由、新聞自由、民主程度等，香港法治以及《香港國安法》等不斷受到攻擊和抹黑，以至香港排名受政治化影響下跌，會加強對外宣傳，說好香港故事。
胡英明表示，去年廉署接獲的貪污投訴個案超過2260件，6成半涉及私人機構，政府部門佔2成9，其餘為公營機構。私人機構的投訴個案中，以大樓管理佔最多，有近550件，其次為建造業及金融保險業。
香港廉政專員胡英明今表示，國際廉潔排名加入政治化指標，包括言論自由、新聞自由、民主程度等，香港法治以及《香港國安法》等不斷受到攻擊和抹黑，以至香港排名受政治化影響下跌，會加強對外宣傳，說好香港故事。
胡英明表示，去年廉署接獲的貪污投訴個案超過2260件，6成半涉及私人機構，政府部門佔2成9，其餘為公營機構。私人機構的投訴個案中，以大樓管理佔最多，有近550件，其次為建造業及金融保險業。
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