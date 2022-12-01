金馬影帝楊群日前罹患膀胱癌病逝引發熱議，全國知名的台中市童綜合醫院1日在南港展覽館針對膀胱癌舉辦「AI尋狩癌細胞2.0數位轉型新紀元」講座，展示最新結合人工智慧的醫療科技，不僅減少侵入性檢查頻率，降低病人痛苦，更可將膀胱癌檢測精準度提高到92％以上，可謂劃時代的進步！

台灣醫療科技展12月1日至4日於南港展覽館舉行，國內外醫療、生物科技、電子通訊等專業領域齊聚一堂，其中，最引發關注的即是童綜合醫院展區膀胱癌全方位精準照顧」講座，現場虛無座席。童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉現場衛教、互動，更與美商AIXMED(醫乘智慧)、秀傳醫院，三方組成聯盟，當場簽署合作MOU，盼透過AI精準檢測技術，接軌國際照顧品質。

童綜合醫院與美商AIXMED(醫乘智慧)、秀傳醫院，三方組成聯盟，現場簽署合作MOU。(中時新聞網攝)

2019年癌症登記報告，全台新罹患膀胱上皮癌約有2410位人，且男性多於女性，約2.3:1 ，腎臟輸尿管上泌尿道上皮癌每年有1752位，女性多於男性約1.2:1。童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，膀胱癌的傳統檢驗方式為侵入式膀胱鏡，每3個月就要照一次，持續3年，對於多數病患來說，身心靈都十分煎熬，因此如何降低痛苦，又能精準抓出癌細胞就非常關鍵。

童綜合醫院為了提供最精準的治療與追蹤，與美商AIXMED Inc攜手合作，針對膀胱癌的尿液細胞學癌細胞之檢測分析，透過高科技AI技術加持，可精準追蹤治療及疑似膀胱癌尿液細胞學檢測。歐宴泉表示，醫院照顧近500位膀胱癌病患，每年累計尿液細胞學檢測數量已逾5千次，有了AI的精準分析，將大幅減少細胞病理醫師與細胞醫檢師的工作負擔，且再搭配量化報告，可提供病患更精準的追蹤計畫，甚至減少侵入性檢查的頻率。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉。 (童綜合醫院提供)

歐宴泉指出，檢測膀胱癌需收集尿液，傳統檢測的細胞病理技術員精準度有80%，專業醫師可達87%，但透過AI技術精準度高達92%，等於是2位技術員與1位醫師判別的程度，且每一個癌細胞皆有編號，癌細胞的細胞核及細胞質的比率，細胞核的面積，癌細胞的數量及惡性度可以量化，AI可以輔助計算相關數據，做為病患治療是否有效，也是病患後續治療，精準的評估有效工具。

美商AIXMED共同創辦人暨營運長劉天仁醫師表示，科技始終來自於人性，各種科技開發皆為病患與醫療有更好的照護為使命。2年多前與童醫院共同合作研究，開發透過AI讓細胞檢驗更精準的技術，希望協助病患減少不必要的侵入式檢查。膀胱癌病患每3個月至半年就要做膀胱鏡，許多病患會緊張到失眠，現在利用三方聯盟造福膀胱癌病患，未來也會穩定擴大醫院沿用此技術。

講座當天由童綜合醫院、美商AIXMED(醫乘智慧)與秀傳醫院，三方組成聯盟，在現場簽署合作MOU，盼藉由深度合作，持續導入產學合作與研究，使傳統診斷流程數位化、數位資料再應用，並透過AI檢測分析的加持，達到更精準的疾病控管與照護，提供更人性且品質兼顧的治療。