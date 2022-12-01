目前效力於CBA廣州龍獅的林書豪，日前在個人IG限時動態批評賽區重訓室設備過於簡陋，遭到大陸網友不滿開轟，雖然他火速撤下限動發文，但仍遭CBA官方懲處，罰款1萬人民幣（約新台幣43000元）。

由於大陸目前防疫政策嚴格，因此CBA也持續以「泡泡園區」的封閉制度進行比賽，而例行賽第2階段將於12月6日開打，林書豪也隨隊前往賽區報到，但他卻對賽區過於簡陋的重訓器材設備，拍攝影片批評，直呼「你們敢相信這是重訓室？這就是在泡泡園區的生活，我到底在哪裡？這些東西是什麼垃圾啊？」

而他這段影片在網路瘋傳，引來不少網友開酸，雖然他已第一時間刪文，仍遭CBA聯盟開罰。CBA在官網公告，「林書豪此行為違反聯賽相關規定，給聯賽及賽區造成不良影響」。根據《中國男子籃球職業聯賽紀律準則》（簡稱《紀律準則》）第二章第二十三條第六款之規定，對廣州隊球員林書豪處以罰款人民幣1萬元的處罰。罰款的繳納按照《紀律準則》第一章第十三條之規定辦理。」