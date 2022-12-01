華航（2610）明年3月將復飛羅馬航線，屆時歐洲航點將恢復至疫前的黃金五角布局。此前，華航以聖誕之名，即日起至12月4日推出歐洲航點快閃促銷，在華航網站購買歐洲任一航點機票，輸入折扣碼即可享有逾千元折扣。

華航連續四日在台北市信義區香堤大道廣場「2022歐洲聖誕市集」設置聖誕主題屋，主辦方也販售聖誕樂透票券，提供華航歐洲經濟艙來回機票及其他精美獎品，票券收益將全額作為慈善募款。

只要在官網購買12月1日至明年3月30日台北出發的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、維也納等直飛航點機票，輸入折扣碼「CIXMAS2022」就可享有1,225元聖誕專屬折扣，明年3月26日起復飛的羅馬首班機也適用。

華航以新世代客機777及A350飛航歐洲五大航點，飛法蘭克福每日一班，飛阿姆斯特丹及倫敦皆為一周四班，維也納則提供一周三班的服務；同時搭配成熟綿密的歐洲鐵路，分別與德國鐵路、比利時國鐵及奧地利聯邦鐵路開啟共用班號或轉乘合作。

明年3月華航將復飛每周三班的羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程。倫敦、維也納等其他航線也持續增班，總計飛航班次增為每周24班。