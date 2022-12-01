搭「瘋世足」列車，國泰飯店觀光事業回饋會員，結合旗下「AMAZZING CLUB」會員、「國泰飯店觀光事業線上商城E Shop」及「HOTEL COZZI和逸台南西門館」及「COZZI Blu和逸飯店桃園館」兩家飯店共同推出多項超值方案。AMZZZING CLUB特別與新光影城合作推出三大驚喜方案，於線上商城推出12月限定「AMAZZING禮物」包含贈送12月17日新光影城大螢幕觀賞券，現金抵用券及房型升等好康優惠、更舉辦會員追蹤IG抽12月17日新光影城LIVE入場券，及12月18日和逸飯店台南西門館及COZZI Blu和逸飯店桃園館的兩天一夜住宿，含餐送酒還能延遲退房。

國泰飯店觀光事業表示，消費者不但可在新光影城感受超大螢幕、身歷情境音效觀看直播賽事，享受球迷舉杯歡呼的氣氛，觀賽後還可以舒適地享有一夜好眠。國泰飯店觀光事業就是要帶給客人有別以往的賽事觀看饗宴。

國泰飯店觀光事業品牌營運副總經理張惠美表示，AMAZZING CLUB所提供的訂房優惠、獎勵機制深受消費者高度肯定與喜愛，消費者只要註冊就可以加入會員，消費累積點數，享有不定期且多元的多重優惠。為寵愛忠實會員，除了挾著強大的飯店餐飲資源，國泰飯店觀光事業更積極透過異業結盟的方式以跨品牌合作服務忠實客戶，靈活的行銷方式為顧客增加品牌黏著度與新鮮感。12月與新光影城合作，讓會員看賽事又能體驗精緻驚喜的飯店服務。

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