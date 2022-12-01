房市觀望氣氛濃厚，不過在年底前一波新屋交屋潮助攻下，六都11月建物買賣移轉達1.85萬棟，較上月增加9％，不過仍較去年同期減少28％，創下六年來同期新低，今年房市「虎頭蛇尾」，全年全台移轉棟數跌破32萬棟機會相當高。

根據六都地政局最新公布資料顯示，與10月相較，除台南微幅減少0.7％外，其餘五都均有2～22％的成長；與房市景氣熱絡的去年同期相較，六都普遍都有明顯衰退，又以新北及高雄衰退逾4成，幅度最大。其中，雙北與台南都創下了6年來同期新低，高雄更創下14年來同期新低。

觀察今年各月買賣移轉棟數，5月前多能維持去年下半年以來的高檔水準，不過6月起幾乎逐月以明顯的幅度下探，下半年房市由盛轉衰幅度相當大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，11月六都買賣移轉棟數較上月略為回升，主要來自桃園青埔、台中烏日等地新建案陸續完工交屋，讓買賣移轉棟數止跌回升，不過房市仍面臨通膨、升息、打炒房的大環境，12月中旬央行理監事會議牽動市場，房市尚未脫離觀望氣氛，依舊處於冷靜期。

今年累計前11月六都買賣移轉已達22.3萬棟，與去年同期相較衰退幅度擴增至7％，除了南高二都衰退幅度擴大至12％以上，新北市也達到10％，六都中僅有台中市相較去年還能維持正成長。

永慶房屋研展中心理陳金萍表示，11月買賣移轉棟數反映10月至11月初的市況，這段時間因升息讓經濟復甦力道放緩，房市買氣已有降溫趨勢，民眾轉趨觀望保守，預期今年全年買賣移轉棟數將呈現6％～10％的負成長，不僅是近六年來首次衰退，同時也將是近三年來最低表現。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年虎年房市上半年火熱，下半年由盛轉衰的幅度相當劇烈，房市利空不斷、資金面由寬鬆轉向緊縮，11月房市移轉量創下近年新低，全年32萬棟不保，房市步入盤整階段。