九合一大選綠營慘敗，總統蔡英文辭去黨主席一職，黨內也冒出許多檢討聲浪。日本產經新聞台北支局長矢板明夫就表示，他收到長期支持民進黨、這次卻拒投陳時中的友人來信，闡述了4個不投民進黨的理由，包括論文門、亂抹紅、抹黑及用防疫牌情勒等，讓他直呼「說的很有道理」。但媒體人朱凱翔對此則酸「事後諸葛」。

矢板明夫近日在臉書公布這封友人寄給他的信，表示民進黨失去年輕人和中間選民的支持，有四大原因，分別是林智堅論文案、亂貼中共同路人標籤、毫無選戰主軸，只隨著爆料起舞和防疫好不等於就可當台北市長。

該名人士表示，林智堅論文案，民進黨不僅力挺到底，還為此槓上台大，既然台大早已做出判決，就不該去質疑。接著，許多民進黨支持者簡化所有問題，濫貼中共同路人標籤，例如最近的慈濟，只要有人批評民進黨，就會背負受到認知作戰、拒絕抗中保台的標籤，非常不可理喻。

該友人還質疑，選舉沒有主軸，不斷轉移話題，隨著別人爆料起舞，打蔣萬安血統到高虹安醜聞，又打張善政農委會預算問題，雖然不是不能打，但打的方式難看至極，把中間選民都趕跑。且讓人匪夷所思的，是誤判感謝陳時中的方式，不解為何防疫有成，就要讓他當台北市長，民進黨又不斷強調此事，好似不投給他就會被認為沒有感恩的心，不停疲勞轟炸選民。

該友人並指出，還有綠營人士認為，敗選是因為「票投民進黨、青年上戰場」之類的話造成的影響，如此被歸類成貪生怕死、頭腦不清的中間選民，你覺得他還會想再支持民進黨嗎？她強調，呼籲大家，別不要在檢討的過程中再去誤會選民了。矢板明夫表示：「我認為說得很有道理。」

朱凱翔在他的臉書粉專「不演了新聞台」發文開酸說，「正所謂：事後諸葛亮，事前豬一樣」，並認為這就是為什麼大家尊敬小笠原欣幸是台灣通學者，對矢板明夫卻有不一樣的評價。