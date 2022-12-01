〈百萬銷售水很深〉片段。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

〈新台語歌繼續向前走〉片段。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

一探百萬專輯如何誕生，解密流行音樂產業，北市製作《台灣流行音樂備忘錄》微電影，1日在光點華山電影館舉辦首映會，以新台語歌及專輯銷售為切入點，爲流行音樂的發展留下記錄。文化局表示，12月9日及12月16日將舉辦直播座談會，也會安排4場露天電影院，盼吸引年輕世代投入並認識這個產業。

北市文化局2010年起進行「資深音樂人口述歷史影音紀錄」計畫，累積239組流行音樂產業資深從業人士的生命故事，今年請導演侯季然應用口述歷史素材，拍攝《台灣流行音樂備忘錄》微電影。

《台灣流行音樂備忘錄》微電影分為兩章，其中，〈新台語歌繼續向前走〉中敘述解嚴後台語歌曲由從承襲日本演歌，轉變為台灣獨特的演出風格的過程，透過黑名單工作室、滅火器、拍謝少年、美秀集團等不同年齡層的音樂創作者，呈現台語歌曲打破體制、增加文化認同等多元意義。

〈百萬銷售水很深〉則透過陳淑樺、江蕙、張學友等知名歌手的暢銷專輯切入，探討「成就百萬銷售專輯」背後的天時地利人和，由詞曲作者、製作人、企劃宣傳、裝幀設計、生產銷售等產業故事，揭露一張專輯背後，凝聚多少人心血。

製作團隊表示，這兩個切入點為流行音樂興盛的紀錄，「做唱片是精細的工業」，製作專輯背後，需要每個環節都到位，才能銷售百萬，可以給現在從業者更多想像，新台語歌部分，則發現很多年輕樂團都做台語歌，探討這現象背後的原因，才發現原來有過一個新台語歌運動。

侯季然則說，「音樂是好幾代人的共同記憶」，小時候常跑唱片行，只為了看今天又上架哪些專輯，這次製作影片其實蠻痛苦的，因為片長只有30分鐘，需要割捨很多精采片段，但每個訪談者故事豐富，幾乎都可以做一小時內容，這次製作是拋磚引玉，也盼對流行產業有所貢獻。

此外，《台灣流行音樂備忘錄》微電影12月9日及16日將在台大後台咖啡，舉辦2場座談會，須先上網報名，12月10起則連兩個周末在大安森林公園規畫4場露天電影播放活動，邀觀眾透過大螢幕，回到台灣流行音樂百花齊放的的黃金年代，座談會報名網址：https://reurl.cc/VR4y4Y。