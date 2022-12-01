捷運文心櫻花站的迎賓雪人12月1日晚上點燈，迎接耶誕節到來。（中捷公司提供／張亦惠台中傳真）

耶誕節即將到來，台中捷運也陸續將車站詢問處、特色主題廁所及販賣機皆換上耶誕裝扮，文心崇德、文心櫻花及南屯站外的大型聖誕禮物箱、迎賓雪人及繽紛聖誕許願圈等裝置藝術1日晚率先點燈，宣告耶誕月系列活動起跑。中捷公司表示，後續將推出大型聖誕樹點燈、快閃報佳音、親子園遊會、市集等活動，邀請民眾來中捷歡度佳節。

中捷公司表示，中捷在旅客支持下挺過疫情衝擊，運量穩定成長，今年特別將聖誕慶祝活動時間延長為1個月，並規畫多項亮點活動，希望帶給大家平安與歡樂。

中捷公司說，首先登場的亮點是三大車站浪漫聖誕裝置藝術，文心崇德站的聖誕禮物箱、南屯站的繽紛聖誕許願圈迎接幸福來臨，文心櫻花站有閃爍著雪白光芒的迎賓雪人，日夜呈現不同樣貌，將成為今年聖誕必拍的打卡景點，三大聖誕裝置由中捷公司和日勝生集團共同打造，展期至明年1月2日，期待以美好的節慶氣息與鄰近商圈共同發展。

不僅如此，中捷車站也處處洋溢聖誕氛圍，全線各車站詢問處由站務人員發揮巧思妝點聖誕裝飾，各有不同特色。中捷公司指出，除了浪漫聖誕裝置藝術外，十米夢幻聖誕樹點燈、快閃報佳音、親子園遊會等活動將陸續登場，12月23日至24日及30日至31日在市政府站1號出口還將舉辦聖誕跨年市集，現場有原創風格商品及獨特風味的手作輕食，聖誕市集正熱情招商中，歡迎店家報名。