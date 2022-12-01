國際權威財經媒體《財資》（The Asset）雜誌11月30日在新加坡舉行頒獎典禮，公布「The Asset Triple A Private Capital Awards 2022」評選結果，遠東商銀以財富管理「十樂」品牌價值榮獲「財富管理銀行最佳品牌形象獎」，為唯一獲獎的銀行，傑出的品牌經營成果深獲肯定。

遠東商銀總經理周添財表示，「十樂」價值為遠東商銀財富管理的品牌精髓，以五項核心價值「樂知、樂創、樂享、樂樂、樂益」和五項優質服務「樂富、樂居、樂融、樂遊、樂信」組成，藉由結合遠東集團豐沛資源幫客戶的生活加值，同時豐富財富和心靈，並以十樂精神發展各項活動和服務，如舉辦公益音樂會、淨灘和推動綠色金融行動方案，以及設立特色分行和樂活空間，今年更是首家進入元宇宙平台的銀行，帶給客戶創新金融科技體驗，獲得高度好評。

今年遠東商銀獲獎連連，接連獲得國內外多項大獎，包含《財資》（The Asset）「台灣最佳永續資本市場獎」、金管會信託業推動信託2.0計畫評鑑「安養信託獎」B組第一名、《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑「最佳永續發展獎」、《財訊雜誌》、《卓越雜誌》和「資誠永續影響力獎」等多種獎項肯定，展現積極發展財富管理業務，及投入ESG落實永續行動的耀眼成果。

遠東商銀強調，未來該行財富管理將持續實踐「十樂」品牌精神，致力滿足客戶多元理財需求及品味精采生活，同時攜手客戶、員工及合作夥伴們，一起推動環保永續發展及社會公益，期盼成為能帶給客戶幸福的理財快樂家。