財政部賦稅署1日表示，2011年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎，獎金新台幣1千萬元中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至今年7-8月期累計70期，可兌領特別獎之發票共有933張，已兌領685張，創造了685位千萬富翁。

賦稅署說明，今年9-10月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於11月25日開出，特別獎中獎發票有15張，領獎期間為12月6日至明年3月6日，連同今年7-8月期仍在領獎期限（112年1月5日）內尚未兌領之2張特別獎中獎發票，合計有17個特別獎等待中獎民眾領取，其中有5張未設定批次匯款之雲端發票。

賦稅署指出，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

賦稅署特別呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。

此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。