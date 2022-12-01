位於美國內華達州的空軍訓練場51區（Area 51）堪稱是全球最神秘的地方，謠傳那裡可以一睹外星人或是不明飛行物體的奇蹟。一位生命所剩不多的CIA前探員決定公布親身走訪51區的實情，堅稱「真的有活生生的外星人」。

77歲的CIA前探員擔心身分曝光，以代號「特務齊柏（Agent Kewper）」接受採訪。

據《每日鏡報》(The Mirror)29日報導，77歲的CIA前探員擔心身分曝光，以代號「特務齊柏（Agent Kewper）」接受記者琳達(Linda Moulton Howe)前後加起來約11小時的採訪，不過1998年首次進行後被當局嚴正警告，隔了15年，他擔心自己在不久的將來會死於腎衰竭，便密會琳達再度受訪。

特務齊柏提到，早期工作的時候曾被派往陰謀論禁地「51區」，採集所謂「由美國政府發現或回收的物品」，其中包含1947年降落在西南城市羅斯維爾(Roswell)的飛碟，美軍對外否認稱僅是一顆氣象球。

「我們往南走了21公里左右來到S4區，就像一個個車庫門口，放了許多墜毀的飛碟，顯然裡面的外星人都死了，除了一對情侶…羅斯維爾飛碟真的很怪，粗估有100多公斤。」

他堅稱「那裡有活的外星人」，去到S4區後還看了解剖外星人的驗屍影片，膚色看起來不像人類，頭部大了點、鼻子和嘴巴很小、耳朵像個洞。

特務齊柏的身分最後還是曝光，全名奧斯卡·沃爾夫(Oscar Wayne Wolff)，1935年出生在明尼蘇達州，2015年在家鄉一間養老院與世長辭，享壽80歲。