中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員倪暄（林倪亘），外型甜美、身材火辣，在樂天女孩中相當有人氣，昔日更被譽為「最美啦啦隊員」，怎料最近遭前男友爆料交往期間劈腿球員陳晨威，儘管發聲明駁斥但澆不熄話題熱度。有網友挖出倪暄先前上琳妲節目，被問到上一次性行為時間點，她嬌羞反應再度掀起熱議。

倪暄陷入劈腿風波後，過去一舉一動也都被挖出來重新檢視，不只剛加入啦啦隊時外貌與現在有點不相同，被笑說難以相信是同一個人；有網友再挖出幾個月前，倪暄到同是樂天女孩的琳妲YouTube頻道，被問到「上一次性行為是什麼時候？」馬上臉紅又支支吾吾，在琳妲追問下才說出答案。

倪暄（圖右）過去被問到性行為相關問題影片遭網友挖出，再度掀起熱議。（圖／摘自琳妲YouTube）

倪暄（圖右）自稱單身很久且沒有性方面需求。（圖／摘自琳妲YouTube）

對於性行為這種私密問題，倪暄透露自己有點保守，只回答「很久了，不要問這麼害羞的問題」，她更提到自己單身狀態有點久，變得有一點「性冷感」，不會有這方面的需求，最後更強調「我只能跟愛的人發生關係」。

倪暄遭前男友爆料劈腿偷吃樂天桃猿球員陳晨威後，陳晨威透過公司否認稱「只是純友誼」，倪暄經紀人則稱是不實指控還不排除提告，她本人也在IG怒斥前男友行為過分，質疑對方「一開始就策劃好這一切了吧」，可見情緒已瀕臨崩潰，但她仍希望外界能了解整件事情真相，不要聽片面之詞。