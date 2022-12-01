高雄24歲林姓男子與朋友21歲陳姓、22歲吳姓友人，3人相約到國外淘金，不料卻是騙局一場，慘遭柬埔寨人蛇集團控制，強迫作電信詐騙。因林男表現較差，常受到毆打外，還被賣到另一人蛇集團去，險淪為「豬仔」，幸當地台商幫忙才獲救。林男返台後，向警方指控受到陳男誘騙，陳男月前返台被捕後，坦承犯案，但強調自己也是受害者，警方仍將其依《組織犯罪防制條例》移送法辦。

今年7月間，陳男邀請林男、22歲吳姓男子2人一同到泰國從事精品代購，並表示能夠賺大錢，林男、吳男信以為真，於是7月底與陳男一同從高雄搭車到桃園，再從桃園登機到國外。

原本目的地是泰國，沒想到卻是柬埔寨！3人一下飛機，就遭到當地人蛇集團控制，並沒收護照，3人也就此分散，林男隨後被分配到金邊區一間旅館11、12樓內從事電信詐騙，但由於表現不佳，業績不好，常常遭到集團虐待、毆打成傷，林男8月初趁隙用臉書聯絡父親求救，父親見到求救訊息，立即向高市警局報案。

但在林男求救後不久，隨即遭變賣到西港區，同時林男家屬也透過在地台商，與西港人蛇集團交涉，最後以2萬美元的價格，將林男贖回，所幸即時救援，讓林男險些淪為「豬仔」。

林男回台灣後，向高雄市少年隊提供情資，少年隊組成專案小組調查，掌握陳男、吳男2人回台班機時間，在10月22日下午4時許，將入境的陳男逮捕，吳男則是調查，認為罪證不足請回。

據了解，陳男向警方辯稱，自己也是受害者，因看到網路上徵才廣告，才會邀請林男、吳男一同應徵，後來也被控制從事詐騙，但因為與吳男表現較好，受到集團青睞，才免受皮肉之苦。

但由於集團一直沒發薪水，陳男才會與吳男聯繫，一起向當地警方報案，才得以救援返國。陳男製作筆錄期間深表後悔，因急於賺錢而失去理智判斷，慶幸在淪為「豬仔」前得以返國，訊後警方依《組織犯罪防制條例》將陳男移送法辦。