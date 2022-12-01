「國光女神」蘇心甯（Lala）雖然已40歲還是1個孩子的媽，依舊維持凍齡美貌和苗條身材，今(1日)她突在社群宣告要「引退」，不過她趕緊解釋是在寫真這個圈子引退，她還是會在各大綜藝節目和社群平台出現的。

蘇心甯今發文表示，12月的第1天她想跟大家說一件不知道是好消息還是壞消息的決定，就是「我要引退了」，但她強調是在寫真這個圈子引退，明年開始不會再出寫真系列的作品了。

而她也透露封奶原因，「單純是我可以在當媽的時候，從30幾歲開始分享美美寫真照片到40歲，每年都被大家喜愛，我已經很開心滿足了」，因此這次2023的寫真桌曆是她最後一本寫真作品，她也搶先曬出一張Sample照宣傳。

只見她穿上紅色連身高衩泳衣，不僅胸前挖洞露出渾圓東西半球，腰側兩邊也挖空，完美S曲線盡現，讓人相當期待完整的寫真桌曆上市，「超美超辣的」、「原來拉拉40了」、「嚇我一跳~我還以為要退出演藝圈」、「保養的超級好」、「為什麼」、「可以拍到70歲啊」。人美心善的蘇心甯也透露，最後一本寫真將扣除成本後捐出30%做為公益用途，年終送暖回饋給社會。