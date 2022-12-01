兩艘美國軍艦在聖地亞哥灣航行時，竟然幾乎直接對頭相撞，所幸兩艘船在最後一刻各自左右轉向，避免了可能發生的災難性碰撞。這兩人聯想到美國海軍在過去幾年發生的撞船事件，比如費茲傑羅號(DDG-62)與馬侃號(DDG-56)，都造成極嚴重的損傷，以及海員的死亡。

任務與目的(task and purpose)報導，著名的軍事推特SanDiegoWebCam不久前發佈了一段 莫姆森號(USS Momsen,DDG-92)飛彈驅逐艦 ，和哈珀斯費里號(USS Harpers Ferry ,LSD-49)碼頭登陸艦的危險逼近航行。兩艘軍艦幾乎是在最後一刻才各向轉向。

Close call in San Diego - USS Harpers Ferry (LSD 49) Harpers Ferry-class dock landing ship leaving USS Momsen (DDG 92) is inbound - November 29, 2022 #ussharpersferry #lsd49 #ussmomsen #ddg92



SRC: webcam pic.twitter.com/DXmFDUGDNM — WarshipCam (@WarshipCam) November 29, 2022

美國第 3 艦隊發言人博伊爾 (Samuel Boyle)發表的聲明說：「這些演習沒有造成船隻損壞與船員受傷。關於航行的危險接近，會進行調查。」

坎貝爾大學(Campbell University)海事教授梅爾科利亞諾(Salvatore Mercogliano)說：「從視頻的角度來，看比實際情況更糟。2艘軍艦在理論上沒有違反航行規則，只要兩船有做好溝通，提前轉向就沒問題。」

USS Momsen & USS Harpers Ferry Maneuvering in San Diego Ship Channel - November 29, 2022 (Part I)

「但真正的問題是，兩艘軍艦為何等到離得如此接近時才開始轉向？這似乎是美國軍艦的通病。」

教授說，伯克級驅逐艦較為靈活，駕駛起來像法拉利，但哈珀斯費里號有點笨拙，所以按理說，應該是伯克級驅逐艦要提前轉向。