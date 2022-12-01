有些人相當熱心，看到旁人有困難，就算是不熟的對象，也願意伸出援手幫忙，但也有人個性較冷漠，和自己沒關係的事就絕對不會插手去管。命理網站「星座巫師」分享，水瓶座、摩羯座和巨蟹座的人最怕麻煩，因此和自己無關的事情，他們從來都不會去多管閒事，以減少麻煩找上門的機會。
1、水瓶座
水瓶座比較有個性，不喜歡跟風的感覺，像是路上有很多人在圍觀吵架，他們只會淡淡看一眼就離開，因為對於他們來說，和自己無關的事情根本不需要關心，也更不可能插手去管；此外，水瓶座也很怕麻煩，所以他們總是遠遠地避開任何可能產生麻煩的事情，自己有困難也不會麻煩別人，導致他們給人孤僻的感受。
2、摩羯座
摩羯座的人個性比較現實，對於自己的事他們總是仔細認真地做好，但和自己沒有關係，甚至是對自己沒有任何利益的事情，他們就一點都不關心，對於別人的八卦他們從來都不會過問也不想聽，如果身邊有人在談論，他們就會直接離開，根本不會等對方把話說完，但也因為這樣，所以總給人一種自私自利的印象。
3、巨蟹座
巨蟹座面對眾人都十分和藹溫柔，但事實上他們只在乎自己和自己的家人、朋友，對於和自己沒關係的人事物，他們完全不會放在心上，一直以來巨蟹座都秉持著「事不關己，高高掛起」的心態，就算在不熟悉的人面前，經常展現出親切的一面，但他們並不會真的幫忙對方做什麼，或是插手一些和自己無關的事情。
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