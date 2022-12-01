瞄準精準醫療商機，普生（4117）董事長林宗慶表示，將推出All in one自有核酸檢測設備，從萃取、PCR至檢體分析等檢測過程可快速在同一台機器上完成，有效簡化檢測流程與提升效率，增添集團新一產品銷售。

此外，該公司也在1日至4日舉行的台灣醫療科技展中，亮相新一代全自動及輕量型等兩款CellBio循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，分別可以同時執行最多10組及2組樣品檢測，不僅保持產品高檢測精準度，更有效大幅提升檢測效率。

同時，普生亦於展會中完整展示精準大健康領域佈局業務範疇，包括精準檢測服務、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、數位醫療診斷服務、P113抗菌胜肽藥品等核心業務，明年將積極加大國外業務推廣，力拚創造集團營運正面挹注。

普生的新款全自動CellBio循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，是透過專利型濾膜濾法分離技術(iFiltration)，只需抽取少量7.5mL的血液，即能在非侵入性的採檢過程完整監測血液中循環腫瘤細胞數量，擁有超過90％癌細胞捕獲率，可一次檢測10組樣品，滿足醫院、實驗室、學術單位等檢測效率，並可有效偵測血液循環腫瘤細胞、監控體內癌細胞動態變化，透過更精準有效率的篩檢方法幫助患者提早發現及治療。

林宗慶表示，普生累計至今已推出B/C肝、愛滋、子宮頸癌、以及新冠肺炎等75項檢測試劑產品，為進一步擴大精準檢測業務市場競爭力，普生將推出All in one自有核酸檢測設備，俾以有效簡化檢測流程與提升效率。

而近年持續穩步發展體外診斷試劑CDMO業務，目前已有約5家國內廠商CDMO合作實績，未來將加大國際市場CDMO業務開發契機。

普生表示，近年已積極透過普研子公司加大P113+抑菌蛋白應用產品開發，提升自有品牌「oh care歐克威爾」銷售等，其中P113+抗菌胜肽為篩選自人體萃取口腔唾液中天然、穩定及溫和抗菌蛋白，具有高達99％的抑菌功效，並通過美國FDA Phase II及台灣SGS檢驗，打造「oh care歐克威爾」為成人及兒童口腔保健專家品牌定位，並積極拓展線上、實體門市銷售，除11月已正式打入全台近130間之佑全連鎖藥局通路，同時亦美國知名電商平台Amazon上架兒童口腔保健產品銷售，短短一個月兒童漱口水產品全數售鑿的佳績。