移民節多元文化活動10日在桃園市婦女館延平公園舉辦，將有異國手作DIY等多元文化活動。（賴佑維攝）

移民節多元文化活動10日在桃園婦女館、延平公園舉辦，包含異國美食、手作免費體驗，還有巴西森巴舞、日本、泰國、越來、德國等傳統舞蹈演出，結合台灣傳統樂曲客家八音。並有新移民、客家、眷村的攝影特展，也有新移民無私奉獻的故事特展。

移民署副署長林宏恩表示，聯合國2000年將12月18日訂定國際移民日，內政部2011年頒訂移民節。移民署今年在桃園舉辦移民節，歡迎大家參與。他也提到，今年移民節主軸是「厚植新國力，移民新故鄉」，希望發揮桃園在地特色，展現新移民在第二故鄉包容性。林宏恩又說，台灣有57萬新移民，若加上二代超過百萬，新移民帶著原生習慣到台灣，加速融合文化激盪，呈現獨特性。

副市長高安邦則說，桃園有6.4萬新移民，僅次於雙北、高雄，市府多年改善新移民居住環境，包含語言學習，各級學校推動新住民母語，市府持續提供新住民團體協助，讓桃園成為移民首選。

移民節10日下午2時至5時在桃園婦女館、延平公園舉辦，將有雙舞台表演、異國市集、集章抽獎、優秀新移民移工表揚大會，並有異國美食、手作體驗，還有巴西森巴舞、日本、泰國、越南、德國傳統舞蹈及客家八音，靜態活動也有藝文、攝影特展，展出新移民、客家、眷村文化，另有新移民對台無私奉獻，也會有優秀新移民及移工故事展覽，並結合最道地的移民家鄉味及故事，民眾不用出國就能體驗各國文化。