大陸廣州市地鐵日前發生駭人事件，有名13歲男孩傍晚進入車廂後，因不慎踩到不明液體滑倒，導致運動褲破了大洞，左邊臀部與大腿皮膚遭到灼傷，所幸，在車務人員的協助送醫救治，經當地警方調查，原來有名男子將用於首飾加工用的「硫酸」帶上車，但男子發現「硫酸」滲漏在車廂地板後，卻沒有通知車務人員，也未留在現場，才導致這場意外發生。

綜合陸媒報導，廣州市1名13歲男孩，日前傍晚在地鐵車廂內，不慎踩到地上的不名液體滑倒，導致男孩身上的藍色運動褲嚴重破損，左邊的臀部與大腿皮膚遭到灼傷發紫，傷勢嚴重，之後在車務人員的幫忙下，將男孩送往醫院救治。

經當地警方初步調查，有名26歲李姓男子攜帶首飾加工用約100毫升的「硫酸」溶液上車，但是在搭車的過程中，強酸滲漏出至車廂地板，但李男發現後，也未通知車務人員，以及留在現場看著，便自行離開，才導致13歲男孩滑倒遭灼傷。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「地鐵不是有安檢嗎？」、「估計人流量大的時候沒被檢查到，被帶了進車廂」、「上次才帶插吸管的奶茶被檢查，現在硫酸卻能帶進去？」、「安檢室檢查寂寞的嗎？」。