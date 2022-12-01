竹科管理局於今年度2022台灣醫療科技展，邀請14家廠商設立「科學園區主題館」，以「共振臺灣醫材產業聚落、邁向精準健康新紀元」為主軸，自12月1日起至4日止於南港展覽館一館，展示竹科廠商融合資通訊及生醫技術之最新研發成果，瞄準解封後全球醫療趨勢，搶攻新興商機。

竹科管理局王永壯局長出席開幕式，除對廠商產品技術表示肯定外，並指出竹科管理局近年積極協助廠商運用既有ICT技術優勢，跨域整合生醫科技，開發智慧醫療、精準健康新產品，並協助廠商擴展國際市場；本次除遴選14家廠商參與聯展外，加計另17家自行參展廠商，竹科本次共有31家廠商參展，再創歷年新高。

本次竹科主題館展出產品技術，包括有智能光譜藥品快篩服務平台(譜鉅)、數位醫學影像及AI輔助診斷(晉弘)、超音波治療儀(高昌)、稀有細胞計數與純化分離(金鴻)、銀髮體適能科技(宇康)、多重核酸數位定量檢測分析系統(萊弗斯)、360?無線膠囊內視鏡(虹光)、微針連續血糖監測系統(智準)、國產雲端輔助調頻助聽器(元健大和)、手提行動式X光機(能資)、智能生理監視平台(博鑫)、中草藥培育繁殖量產技術開發(和曜)、多參數生理訊號監視器(旺北)、手持式血糖/膽固醇/三酸甘油脂/尿酸檢測系統(五鼎)等，涵蓋各項最新智慧醫療科技，並符合精準健康產業新趨勢。

此外，尚有普生、奎克、千才、瀚生、緯創醫學、筑波、元太等17家廠商自行參展，共同展現竹科生醫產業聚落生態系的研發量能與成果。

生醫產業為近年竹科成長新亮點，2021年營業額達新台幣184億元，較2020年大幅成長25.52％，廠商深耕投入研發成果已逐漸浮現。目前核准生醫廠商已達148家，為因應廠房急迫需求，於新竹生醫園區興建中的第三生技大樓，預計可於2023年第四季完工並提供廠商進駐。

此外，竹科管理局除持續鏈結台大醫院生醫分院、國研院儀科中心等周邊學研機構研發量能，協助廠商開發前瞻產品技術；亦將持續攜手園區廠商進行國際交流，透過參與海外展會等方式，提升能見度及國際競爭力，拓展海外市場新商機。