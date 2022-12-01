鑫龍騰（3188）以每坪72.8萬元標得，創區域高價的岡山87期建地，1日動土，採先建後售，每坪規劃售價介於30到40萬元，雖然2025年才能完工，貢獻營收，但已經售出80％的「中正O8」大樓，總銷17億元，則將從今年11月開始入帳，明後年也都有建案挹注營收。

鑫龍騰開發的「岡山信義案」，1日動土，由鑫龍騰開發董事長黃學藤、總經理黃勁嘉等人共同主持，此一位於高雄岡山87期重劃區的基地面積約895.16坪，是鑫龍騰去年12月以每坪72.8萬元，向高雄地政局標得，成交價是目前87期最高地價。

鑫龍騰開發總經理黃勁嘉表示，「岡山信義案」是鑫龍騰開發第一次來到岡山區的推案，由於87期重劃區有整齊的街道，便利的生活機能，基地所在位置的介壽路首排，能享有阿公店溪的河景、岡山河堤公園綠意，儼然是岡山版的小農16。

他說，該基地位於岡山區介壽路及鵬程東一路，臨近省道台1線及台鐵共站轉乘高雄捷運岡山站，而捷運岡山路竹延伸線對當地區域發展相當重要，可串連高雄Ｓ廊帶計畫核心位置，今年開幕的樂購廣場、秀泰影城、全台最大無印良品及高醫岡山分院，生活建設及機能也逐步完善。

黃勁嘉指出，這個新案規劃33至47坪的首換產品、一層6戶，樓高23層，合計139戶，目前規劃的售價為每坪30萬元到40萬元，不過，將先建後售，預定2025年完工，才會開始貢獻營收。

鑫龍騰今年前10月累計營收約1.15億元，大幅落後去年同期的13.76億元，他說，主要是建案入帳時間落差所致，不過，目前已經售出80％的高雄「中正O8」大樓，將從今年11月開始交屋、入帳，貢獻今年營收，而這個總銷17億元的建案，明年也繼續貢獻營收。

他指出，總銷38億元的的高雄「鑫天地二期」則會在明年第三季完工，並且成為明年的營收主力來源之一。

黃勁嘉表示，為了讓鑫龍騰的建案推出能夠順利銜接，公司已完成增資6億元，將股本增至18.6億元，擁有更多的資本購買土地，安排推案，未來，每年的建案認列營收，將會更順利。

他說，鑫龍騰目前還有3塊建地尚未開發，一筆是2019年買進的左營區土地，規劃推出「鑫高鐵二期」，目前興建中，總銷約31億元，採先建後售，另一筆也是左營區的土地，規劃推出「鑫高鐵五期」，總銷約40億元，至於2022年新購的楠梓建地，目前還在規劃設計中。