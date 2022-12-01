來自高級觀光和航海的需求高漲，進而促進遊艇市場需求提高，亞果遊艇（7566）陸續在台南、高雄、澎湖完成遊艇專屬碼頭之後，成立專屬子公司亞平開發公司，引進歐美知名品牌遊艇、帆船，更透過首推的小遊艇，入手價只要台幣330萬元，希望透過此一超高CP值的遊艇，提升國內遊艇使用意願，帶動海上更多元的休憩活動發展。

亞果遊艇1日指出，根據日商環球訊息有限公司市場調查指出，全球遊艇的市場規模，從2021年的77億美元，成長至2022年的82億2,000萬美元，預計以6.75％的年複合成長率成長，預估到2026年，市場規模將達到99億7,000萬美元。

亞果說，Covid-19新冠肺炎疫情，曾讓世界各國進行嚴厲的封鎖和旅行限制，各行各業受到影響甚至停擺，如今，汽車船舶等個人交通工具，已經逐漸擺脫波動，特別是私人遊艇，被認為是能斷絕病毒傳染的避難小浮島，訂單在此期間激增，相信，在後疫情時代國門陸續開啟後，將帶動更大的海上交通銷售動能。

其中，遊艇的需求更是強勁，亞果表示，國際遊艇權威媒體《Boat International》近日公布「全球訂單榜」（Global Order Book,GOB），在五大洲的186個船廠當中，2022年已有1,024艘遊艇訂單，比2021年的821件，增加了24.7％。

而亞果轉投資的亞平開發，除了嗅到遊艇銷售的市場趨勢外，也發現台灣的船艇駕駛人數逐年上升，亞平開發董事長張慶祥表示，有鑑於行政院推動「向海致敬」政策，掀起民間遊艇駕照報考風潮，每年報考遊艇駕照約2000人，近十年發了逾2萬張遊艇駕照，但是，絕大部份考照人士並無自己的遊艇，除了遊艇價格較高外，另包含購買後的停泊、教學、代管、代駕、維修等問題無法一併解決，甚至喜歡釣魚的人士，也不知道何處可釣魚，這正是亞平開發想要以集團力量來解決的事務，同時帶動整個銷售循環。

張慶祥指出，如果想要促船艇使用率，如同汽車一樣普及，除了要協助解決配套問題外，更需要引進符合國人用船特性的高C/P值船艇，此次，亞平開發最新引進的芬蘭遊艇品牌Quarken Boats - Quarken 27多功能快艇，共有三種型式，分別為Open（九人座/44節）330萬起（未稅），T-Top（九人座/44節）350萬起（未稅），品牌主打的船款Cabin 27（八人座/43節）400萬起（未稅），若含配備升級及加計稅金約在550萬到600萬元間，相當於一輛高級房車的價格，在船艇來說是十分親民好入手。