藝人錦雯（本名：黃錦雯）1998年與琇琴（于子育）組成錦繡二重唱出道，演藝事業橫跨多領域均有不錯表現，在戲劇方面演技生動自然，是許多作品中的金牌綠葉，她今（1日）突然自爆恐怕會破產，公開喊話銀行「你知道我很需要你嗎」，不少網友也表示認同。

藝人錦雯今（1日）在facebook上求救：「親愛的世華，你好嗎！為什麼你常常在維修跟當機？你知道我很需要你嗎？因為你如果發生什麼事，將會造成我的信用破產。所以請你振作一點，我是愛你的不能沒有你。」她用甜蜜語氣抱怨，喜感滿滿，令不少網友笑噴。

國泰世華銀行今年10月曾發生當機事件，造成收單、網銀與ATM三大服務中斷，當時稱資訊大樓進行老舊高壓變壓器轉換工程時中斷電力，發電機過熱降載供電，影響空調導致部份伺服器過熱自動關機，進而影響收單、ATM、網銀無法正常運作，沒想到今（1日）再爆網銀系統異常，有網友反應昨天使用就卡卡的，更有用戶抱怨打去問客服30分鐘都打不通，許多用戶罵聲一片「真的爛，我進去了，不能轉帳」、「 從早上九點到現在都還沒弄好，打客服等了30分鐘都還沒通」、「上次出包才被罰錢，又來」、「早上九點登入就怪怪的，帳戶金額無法顯示」。

國泰世華銀行表示，因昨日晚間進行內部系統優化作業而影響作業效能，導致網銀App今早出現部分登入緩慢之情形， 目前正逐步恢復中，若有造成客戶久候等不便，本行謹表達誠摯歉意。