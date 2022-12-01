嘉義市長重行選舉，嘉義檢警調宣示加強打假息、查賭盤、防制暴力。（廖素慧攝）

嘉義市政府動用第2預備金編列1000萬元作為查察賄選獎勵金，嘉義市長重行選舉持續辦理中，議長及副議長也將改選，嘉義市警察局1日舉行「打擊賄選不手軟、全嘉一起反賄選」記者會，宣示加強打假息、查賭盤、防制暴力。

嘉義市多位議員認為此次議員選舉「賄聲賄影」，在定期會中督促市府編列查賄獎勵金，鼓勵警方加強查賄，以端正選風，市府於11月中旬動用第2預備金編列1000萬元查賄獎勵金，鼓勵警方查賄，但警方內部及外界則認為今年查賄績效難與4年前相提並論，與未及早編列查賄獎金有關。

嘉市警察局長王文澤說，警方查賄沒有想到獎勵金的問題，查賄獎金編列以前警方就有很多查賄動作，查賄獎金是為了「激勵警方查賄的士氣，但不是唯一的動力」，目前查賄共有約15件50人，還有些案件持續偵辦中。

王文澤也說，對嘉義市長重行選舉、正副議長的選舉，會動員所有警力嚴查假訊息、選舉賭盤及防制暴力介入，加強部署警力，務必讓選舉順利進行，對所有新當選的議員也都會派隨扈保護。

嘉義地檢署檢察長張曉雯勉勵檢警調共同努力查賄。（廖素慧攝）

嘉義地檢署檢察長張曉雯表示，嘉義市長重行選舉，嘉義縣市檢警調的辛勞更甚於其他縣市，此次選舉查賄及防制暴力，她曾向行政院政務委員提及嘉義檢警調很努力，法務部長親口轉述政委有特別向行政院長提到嘉義縣市努力查賄，因而她相信努力及辛勞都會被看到的。

張曉雯話鋒一轉，打趣說「警察局有查賄獎金，檢察官們都非常羨慕」，相信查賄獎金一定能激勵警方的查賄士氣，檢警調就一起繼續合作努力維護選舉公平公正進行。

嘉義市調查站主任吳榮修表示，今年中二區立委補選，全國黨政要員全力到台中二選區輔選，政論節目名嘴、網路訊息很多，其中不乏假訊息干擾選舉、辦案，此次嘉義市長重行選舉也可能會發生類似狀況，值得檢警調嚴防。