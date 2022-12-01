正統鹿耳門聖母廟主委王增榮主持神明安座儀式。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟1日傍晚4時舉辦神明安座41周年慶大典，吸引全台500間交陪境廟宇共6000名代表齊聚致意，廟方遵照古禮舉辦祭儀，台南市長黃偉哲出席致意，廟方因應疫情解封，宣布未來將朝慈善、觀光、休閒、文化與美食5大方向發展。

正統鹿耳門聖母廟1日傍晚在廣場開辦上百桌宴席，適逢口罩解封首日，聚集500多間友宮代表約6000人，有如農曆過年般熱鬧。安座大典由主委王增榮主祭王增榮依古禮向媽祖上香、獻花，行三跪九叩首大禮。

王增榮表示，廟方過去多項活動在新冠肺炎期間沉寂多年，眼見疫情逐漸開放，廟方已做好準備，未來全力朝慈善、觀光、休閒、文化與美食方向發展。

他列舉聖母廟各種觀光發展條件，包括附近的美食夜市，栽種千餘棵各式花樹，規畫烤肉區與露營區，另有運動設施與LED光影區供人打卡，廟方提供漢服給民眾穿戴，在宮殿式廟宇中拍照，各種活動將陸續舉辦，盼與台南市政府合作，大推在地觀光。