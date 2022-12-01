台灣素有「水果王國」的美譽，一年四季都能吃到不同的水果，其中芭樂是不少人喜愛的水果，不只美味，營養價值也高，有醫師分享，吃芭樂的5大好處，其中飯前食用芭樂可降低血壓、總膽固醇，另因芭樂的纖維量豐富，可大幅降低便祕的機會。

台灣水果種類百百種，牙醫師蔡雅藍在臉書粉專發文分享，吃芭樂的5大好處，包括解便秘、抗發炎、降血壓、預防病毒性腸胃炎，以及烤肉配芭樂可平衡亞硝酸鹽。

1. 解便秘：吃一顆中型芭樂所獲得的纖維，就能達到每日建議攝取量的一半。不僅有助軟化糞便，降低便祕機率；也有幫助吸收多餘水分、幫助糞便成形的作用。

2. 抗發炎：芭樂是攝取維生素C的良好來源，維生素C可對抗氧化和發炎，甚至可能有助於減緩牙齦發炎、減少牙齦出血。但也小心別吃太多，維生素C過量對身體也有害。

3. 降血壓：飯前食用芭樂可降低血壓、三酸甘油酯和總膽固醇，並且可幫助好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇）升高8%。

4. 預防病毒性腸胃炎：芭樂能降低諾羅病毒性腸胃炎的風險，可能是芭樂含有的單寧，和胃組織的蛋白質發生反應，形成單寧-蛋白質複合物，有助增強抵抗力。

5. 烤肉配芭樂可平衡亞硝酸鹽：芭樂含有的的維生素C，可協助清除對身體內多餘的亞硝酸鹽。