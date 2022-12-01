華南銀行於1日舉辦「2022驅動金保開拓公平待客國際觀」研討會，主持人總經理黃俊智表示，金管會持續推動高齡者權益保障措施，以及正在研擬推動友善金融體系，在在展現台灣主管機關對於高齡消費者保護及普惠金融的重視，華銀除了重視客戶權益的保障，也要求員工應傾聽、關懷、同理各族群客戶的需求，提供專業、高品質、同時帶有溫度的暖心服務。

總機構法令遵循主管副總經理邱美卿表示，本次研討會的發想是來自於近期許多國家紛紛針對「弱勢消費保護」方面的議題制定相關措施，例如英國金融行為署（FCA）在2021年頒布「企業對弱勢顧客的公平待客指引」、香港銀行公會也在2021年發布有關認知障礙症患者銀行的服務指引，另澳洲證券投資委員會（ASIC）及新加坡金融管理局（MAS）也都分別於今年及去年公布有關處理、解決客戶客訴爭議的規範，因此期許藉由海外分行法遵長的分享，讓國內單位瞭解國際公平待客的趨勢，成為華銀持續精進公平待客措施的養分。

華銀在世界四大洲都設有營業據點，會中邀請倫敦、雪梨、新加坡及香港分行的法遵長介紹當地公平待客及金融消費者保護制度，並開放現場與會的各部門經理提問，克服海內外距離與時差，輕鬆熱烈的互動與交流。

華銀對於客戶權益的保障，除由董事會、董事長、副董事長、總經理帶領全行執行金融消費者保護暨公平待客原則工作，由上而下傳遞金融消費者保護暨公平待客原則的觀念價值及行為期待外，並設有以總經理為召集人之「金融消費者保護暨公平待客原則管理委員會」及金保專責單位，積極落實相關政策，形塑公平待客之核心企業文化，打造友善金融環境。

此外，華銀密切關注ESG的發展與倡議，由自身做起，正視企業經營對環境與社會的衝擊，具體落實誠信經營，善盡企業社會責任，未來華銀仍將以共築美好社會的服務精神，持續關懷社會與環境，發揮金融影響力，建構永續金融的願景。