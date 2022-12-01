國泰世華銀行12月1日網路銀行及行動網銀再度當機，銀行局副局長童政彰表示，國泰世華銀10月才因系統電力過熱，影響ATM、網銀及信用卡收單系統，目前正在進行申覆，銀行局年底前會先作行政處理，且2日就會要國泰世華銀高層到金管會報告這次事件始因，並要求銀行董事會重視此事，督促經營團隊找出根本原因，配置適當資源改善。

童政彰並表示，國泰世華銀一而再、再而三系統出問題，影響消費者使用安全、金融便利度及消費者對其品牌的信賴度，究竟是銀行技術部門技術不到位，還是組織橫向聯繫出問題，國泰世華銀必須提出完整解決方案，找出「內控失靈點」。

銀行局表示，據國泰世華銀上午10點以電話緊急通報表示，11月時發現幾支程式運作不善，必須進行優化更新，但1日上午9點半就發現網銀及行動銀行登入緩慢，加上每月1日系統負載量大，一直到下午2點半，網銀恢復正常，四點半行動銀行正常運作。

10月才大動作宣布整合網銀平台的國泰世華銀行，1日再度因系統更新不順，造成網銀APP登入當機，引發客戶抱怨，國泰世華銀行回應，因11月30日晚間進行內部系統優化作業而影響作業效能，導致網銀APP在1日早上出現部分登入緩慢情形，在下午4點半全數修覆完成，如有造成客戶在交易過程中久候等不便，謹表達誠摯歉意。

國泰世華銀在全台有800萬客戶，10月才宣布其中有630萬客戶都已體驗過其數位服務，其專屬年輕人的KOKO品牌，將整合到網銀CUBE APP中，統一品牌，創造新的體驗。

但今年4月才被銀行局因資訊系統異常，被罰200萬元、且停設全台ATM的國泰世華銀10月因更換系統，備援電力跳機，造成系統異常，仍在向銀行局交報告說明，12月一開始又出現網銀APP系統異常，只能說國泰世華銀數位化的過程中，有點不順。