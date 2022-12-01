教召改制後，被許多網友封為「最硬教召」，為期14天的精實課表包括：行軍、野營、戰鬥訓練等項目。而112年教召於今（1）日開放查詢，一名苦主分享，他今年1月查詢時，並沒有自己的教召資訊，但沒想到過了2個月後竟然收到教召通知書，讓他當場崩潰。

有鄉民在PTT八卦板以「112年教召查詢」為題發文，表示112年的教召查詢系統已於今日正式上線，笑說：「報名系統哈哈！不太敢查詢，你們先查！」

貼文曝光後，吸引海量男性網友的關注，紛紛留言，「中了谷關半月遊」、「線上報名系統」、「上次去玩到一個30連發彈匣，算是有值回票價」、「聽說現在一堆射擊課程？想去還無法去」、「查就查，怕什麼，啊！我除役了」、「豪華假期，一查就中」、「爽啦！沒中」。

不過，查完系統發現自己不在名單內，該年度就真的不會被教召嗎？一名網友回文直說，「這系統真的是教召登入系統」，透露自己連續3年都有查詢教召，自2019年到2021年都沒有被徵召，意外的是，2021年1月系統顯示他不需教召，同年3月他竟收到教召通知書，召訓期間為4月18至22日共計5天。

「我不信邪，我今年一樣上去查！」該名網友表示，目前系統仍然沒有顯示他的教召資訊，他向國防部喊話：「你跟我說沒有的喔…不要讓我又收到喔！」對此，有不少網友留言笑說，「你那麼頻繁查詢，說明你很想教召」、「已收到您的報名，謝謝」、「還想騙我點報名系統啊」、「去年有去教召，這2年內還會有啦，先恭喜你」。

事實上，國防部長邱國正10月19日在立院備詢時，就說明了2023年的教召規劃，仍是14天、5至7天兩種模式皆有，但比例多寡會評估績效後再調配；至於退伍女性士官兵是否要教召？邱國正表示，目前沒有這項規畫。