國民黨台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日舉行，民進黨代理主席陳其邁昨(11月30日)提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選。吳怡農今(1日)登記參選，強調打正面、乾淨的選舉，只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊。但PTT鄉民則不留情狂酸：「你不抹黑，下面側翼也會動作好嗎」、「民進黨沒辦法推出跟黑道沒關係的人嗎」、「趙家挺你穩穩的」。

吳怡農今(1日)登記參選台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選，他受訪時表示：上週的選舉有很多地方可以檢討，其中一個重點及教訓是初選機制的崩壞，必須要回到正規的傳統，希望以後每位民進黨同志也都能夠記得傳統精神、民主精神，一切以民意為基礎。

吳怡農昨(11月30日)在臉書發文稱「我承諾，我會延續上一次選舉的原則：只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；我未來的所有選舉，都會遵守這個承諾；我也承諾，打一場環保的選舉：不掛看板、不插棋子，台灣社會在進步、選舉文化更要進步，我希望能就此拋磚引玉，為台灣的選舉走出一條不同的道路。『正面』與『乾淨』選舉，是對選民頭家應有的尊重。我會用最大的努力、最虔誠的心情，來爭取大家的支持。」

PTT鄉民將「不抹黑」標註為綠色，並開砲酸：「對手還沒出來啊」、「正面、乾淨？好喔」、「北市黨部黑道查清楚了沒？」、「不抹黑怎麼贏」、「側翼的抹黑不是我的，是吧？」、「你不抹黑，下面側翼也會動作好嗎，在那裝」、「光不抹黑這點就做不到了，狗尾巴狂甩」、「又要引進黑道入黨了嗎」、「競選團隊會不會都是89啊，怕」、「國策顧問，強力推薦」、「這咖一直輸，為啥一堆人愛」。

還有人虧「89才愛」、「選不過蔣的男人來搶人家剩下來的位子囉」、「莫忘趙介佑」、「趙家挺你穩穩的」、「EE園區就是需要這種人才」、「選上之後還不是聽黨的」、「民進黨沒辦法推出跟黑道沒關係的人嗎」、「我不想要黑道治國」、「人中之農笑死，都選出雨刷了，黑農還好吧」、「壯闊黑金？」、「黑道撞破台灣」、「不是說反黑金~派這出來打臉自己黨？」

過去曾發生民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉毒品案，還被爆出時任北市黨部主委吳怡農也不敢辦他，引發熱議。