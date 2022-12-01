屏東縣枋山鄉枋山村長選舉遭民眾爆料票數誤植，導致候選人徐明和從差9票小輸變成差101票大敗，支持者怒斥太離譜，對此，屏東選委會坦承出包有疏失，雖不影響選舉結果，但已要求枋山鄉選務中心釐清過程提出報告，將進行懲處。

有民眾爆料，枋山鄉枋山村長候選人徐明和原本是以9票之差落敗，但因選務人員將徐與另名候選人何正光的票數錯植，導致最後變成101票大敗，怒批「雖不影響結果，但實在太離譜」！

對此，屏東選委會指出，枋山鄉枋山村641投票所村長選舉，依據網路流傳計票紙照片所示，1號候選人得票數為210票，2號候選人得票數為256票，與投開票報告表記載比對出現對調情形，經向枋山鄉公所及主任管理員查證，該等承認疏失。

縣選委會表示，選舉前於投開票所工作人員講習時一再強調，務必將候選人得票數正確填寫於投開票所報告表，不料仍發生此憾事，已要求鄉公所針對此案提出檢討報告，並依相關規定懲處，日後定將加強教育訓練，避免再發生錯誤。

縣選委會強調，已告知當事人，對開票結果有疑義可尋求司法途徑救濟。