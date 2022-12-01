「2022迪士尼亞太內容發布會」今（1日）繼續在新加坡濱海灣金沙酒店舉行，改編自二宮正明創作的高人氣同名連載漫畫的日劇《噬亡村》，男主角坎城影帝柳樂優彌以及導演片山伸三盛裝出席，柳樂優彌笑說：「我們到（新加坡）的時候下著雨，但是一進房間就停了，還能看到彩虹，我感覺受到了歡迎。」

導演片山伸三首次嘗試漫畫改編的作品，他說：「因為故事在漫畫中被詳細地描繪出來，所以我很講究如何展現畫面上的獨特魅力。包含遠景鏡頭、還有同一個角度快進的鏡頭等，這是過去拍攝《海角上的兄妹》沒有過的經驗。」該劇故事設定在虛構的日本供花村，講述柳樂優彌飾演的新官上任警員「阿川大悟」在人生一蹶不振時抵達此地，在他初來乍到之時一切看似充滿希望，但一系列令人震驚的事件接踵而至，這將讓阿川大悟驚恐地意識到，這個村子和居民們背後似乎都暗藏有不為人知的祕密。

柳樂優彌（右二）開心與米奇拍照。（迪士尼提供）

柳樂優彌進一步表示「他在村子裡變得孤立無援，周圍沒有人可以信任，每個人在日常生活中都能感受到這一點，我想這就是為什麼不僅日本人，而是世界各地的人都可以從中找到共鳴。」至於角色如此黑暗，拍完後如何抽離，他說「才開始拍3天，我在拍攝時就已經會想『請給我太陽一般的能量』，但我一點也笑不出來。我平時是愛笑的人，但拍攝《噬亡村》5個月後，我花了1、2個月的時間，才找到真實的自己。」

柳樂優彌花了2個月才完全從角色中抽離。（迪士尼提供）

柳樂優彌也提到自己和迪士尼的緣分，「是枝裕和導演寫了一封電子郵件給我，提到《大英雄天團》中的Hiro（阿廣）是受到我在《無人知曉的夏日清晨》角色為靈感設計的，這是製作團隊跟他說的。」接著表示「老實說我在拍《噬亡村》時，覺得這是一部很不『米老鼠』風格的作品，但我很高興昨天在舞台上遇到了米奇了。」該劇將在本月28日於Disney＋上線。