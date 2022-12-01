民進黨九合一選舉慘敗後，根據《美麗島電子報》搶先曝光的最新民調，總統蔡英文的不滿意度為49.1%、滿意度46.6%，居然呈現死亡交叉。另外，老百姓最希望換掉的部長為內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、NCC主委陳耀祥、衛福部長薛瑞元等5位部長。 前立委郭正亮認為， 這表示老百姓的感受 ，是很準確的。

郭正亮今(1日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，《美麗島電子報》今天剛做一個民調，總統蔡英文的不滿意度49.1%、滿意度46.6%，呈現死亡交叉；行政院長蘇貞昌更嚴重，不滿意度51.5％、滿意度只剩下39.5%。

郭正亮同時也公布一個民調，老百姓最希望換掉的部長︰第一名徐國勇、第二名陳吉仲、第三名王美花、第四名陳耀祥、第五名薛瑞元。郭正亮表示，他發現這個民調，跟中天新聞批評的議題完全成比例，這表示老百姓的感受 ，是很準確的。

不過，郭正亮也指出，大家也不要太樂觀，因為「數位仲介服務法」可能還是會過，會假藉一個名義，可能不叫這個名稱。

郭正亮接著表示，美國1月新眾議院將上任，要推「台灣政策法」，民進黨也許會在此風潮之下推「數位仲介服務法」，所以對網路的干涉並不會減少。還有另外一件事也值得注意，「反滲透法」目前雖然還沒正規運用在選舉中，但這個法一旦開始執行 ，就會造成一定的寒蟬效應，所以明年整個朝野鬥爭的氛圍，還是在兩岸，這是跑不掉的。