彰化縣公共自行車採電子圍籬場域，更節省空間。（MOOVO運點科技提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣是全台第一個全面更換公共自行車新系統的縣市，MOOVO運點科技接手營運滿周年，使用已超過130萬人次，新系統採電子圍籬場域與輕型自行車架成最大特色，突破了車樁限制，最大租借站在彰化市火車站，尖峰時刻可滿足500輛車同時借還，提升5倍土地坪效。

新系統也首創電動輔助自行車，業者統計，電動輔助自行車的租借率是自行車的兩倍，輕鬆好騎深獲民眾青睞。不過

，民眾也紛紛反應，電動輔助自行車的數量實在太少了，要租騎得到，還得碰運氣。

彰化縣公共自行車目前只有在彰化市設33站點、員林市29站和鹿港鎮13站，分布在車站、學校和重要機關的周邊，共投入1650輛智慧單車，其中300輛是電輔車。

車費率為每30分鐘10元，電輔車為每30分鐘20元，前30分鐘縣府補貼5元租借費。智慧單車採用無線網路傳輸完成租借程序。

新系統上路使用滿周年，普遍贏得不錯的評價，多了手機架等貼心設計，最大特色是不用固定車樁，節省占用的空間

，使用效率在彰化市火車站前的站點最明顯，因為該站點租借人潮最多，單車要歸還或移出車樁，得多花一點時間，且數量固定，巔峰時段往往大排長龍。

業者指出，為了滿足平日早上大批民眾下火車後立即需要租借公共自行車的需求，前一晚在彰化火車站前廣場準備好400至500輛公共自行車，供隔天一早上班上課的民眾租借。下課時更透過指引與電子圍籬快速還車，不再擔心等待車柱而趕不上火車。

公共自行車被視為公共運輸系統的最後一哩路，從最初引進，各鄉鎮就紛紛爭取設置，眼見新系統的電子圍籬模式，有效節省土地，要增設站點更容易了，地方企盼田中高鐵、南彰運動中心等，增設新站點，增加電輔車數量，串聯田中

、社頭、田尾的自行車道、觀光工廠、公路花園與花博公園等，友善背包客，帶動一日、半日旅遊。