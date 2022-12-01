肆一為十周年特展預熱，辦講座提讓粉絲搶先體驗。（時藝多媒體提供）

電影《可不可以，你也剛好喜歡我》原著作家肆一，近期將推出個人與「愛情」聯名的十周年紀念特展「About LOVE 聽．說愛情展ft.肆一」，肆一出道十年來出版過多本暢銷書籍，類型從散文金句、愛情小說、推理小說、旅遊手札等多種類型。

肆一最著名的出版品非《可不可以，你也剛好喜歡我》莫屬，它不僅僅是出版品書名、告白金句更是一首耳熟能詳的告白情歌，最後更把它搬上了大銀幕，電影票房開出近8千萬的佳績，是近年來將出版作品影視化相當成功的作家之一，未來將有更多的影視作品改編自肆一的作品，讓肆一在影視產業中佔有一席之地。

有「療癒係作家」之稱的肆一也期許自己可以有更多方式來守護及療癒粉絲們或是在愛情中各個階段的人，在今年聖誕節12月25日一直到2023年4月9日將推出十周年特展「About LOVE 聽．說愛情ft.肆一」透過沈浸式的體驗，讓大家感受在一段感情中經歷的那些大小事，把肆一的感情觀用簡單卻直接的方式呈現出來，不管你是在感情的生命週期哪個階段，都可以感受到肆一的溫度。

這也是為什麼肆一努力讓自己有更多不同的面相與大家見面，把自己的愛情觀點從最簡單的文字變成可以親身體驗的展覽，肆一打趣的說「我的創作已經從一維（1D）世界要變成四維（4D）世界了！」

紀念特展以肆一擅長的愛情為主軸，並且親身參與討論，從內容創作、風格設計到互動模式都有肆一獨道且犀利的見解，讓粉絲及民眾可以好好的聆聽愛情、表達愛情，展區除了有許多肆一的影子外，也讓肆一的溫度由本來的文字單向傳遞變成更有互動感的雙向傳遞。